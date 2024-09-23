Нью-Дели, 23 сентября, 2024, 16:57 — ИА Регнум. В Индии зафиксировали первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян (mpox сlade 1), сообщает агентство Ani со ссылкой на официальные источники.

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«Индия сообщает о первом случае оспы обезьян сlade 1, который зарегистрировали в Малаппураме, штат Керала, на прошлой неделе. Пациент — 38-летний мужчина, приехавший из ОАЭ», — сказано в публикации.

По словам врачей, у заболевшего были выявлены симптомы, которые характерны для ветрянки: высокая температура и сыпь на коже.

Согласно официальным источникам, этот случай заражения оспой обезьян класса 1b стал первым в Индии. В агентстве также указали, что это именно тот штамм, из-за которого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 14 августа объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

14 августа генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 2024 году число зарегистрированных случаев оспы обезьян значительно превысило прошлогодний показатель. Уже зарегистрировали более 14 тыс. случаев, 524 из них — со смертельным исходом.

Гебрейесус отметил, что всемирная организация разработала план, требующий финансирования в 15 млн долларов. По его словам, ВОЗ выделила из собственных резервов примерно 1,5 млн долларов, однако необходима финансовая помощь доноров в обеспечении работ.

В Роспотребнадзоре сообщили, что России не угрожает распространение оспы обезьян. В достаточном количестве имеются тест-системы, которые позволяют в кратчайшие сроки выявлять вирус.

Оспа обезьян является редким вирусным заболеванием, которое потенциально опасно для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи. В лёгкой форме болезнь обычно проходит сама.