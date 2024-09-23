Москва, 23 сентября, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Исследователи из ведущих вузов стран Азии, Африки и Латинской Америки посетили флагманский научно-практический центр «ФосАгро» в Тимирязевской академии в Москве. Центр был создан в 2020 году и стал ядром постоянно расширяющейся сети, охватывающей на сегодня 21 аграрный университет страны. Современное образовательное пространство центра включает в себя лекторий, фито-класс, библиотеку и зону мастер-классов для проведения практических занятий.

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Учёным из Азербайджана, Египта, Индии, Казахстана, Мали, Нигерии, Туниса и Эквадора рассказали об образовательной программе для аграриев «От руды до еды», материально-технической базой для которой стала сеть образовательных центров «ФосАгро». Исследователи ознакомились с онлайн-платформой Pro Agro Lectorium, которая содержит 420 оцифрованных видео лекций по агрономии и агрохимии, растениеводству и животноводству, инновациям и цифровизации в сельском хозяйстве, экономике и ответственному земледелию. Она постоянно расширяется и обеспечивает бесплатный доступ к методически выверенной информации для студентов и аграриев.

«Как один из ведущих мировых производителей удобрений, мы понимаем, что создание устойчивого АПК в мире невозможно без опоры на высококвалифицированные кадры, вооружённые самыми передовыми знаниями. Поэтому мы совместно с Минсельхозом РФ реализуем программу подготовки кадров для АПК «От руды до еды», обеспечивая бесплатный доступ к методически выверенной информации для аграриев. Отрадно, что наша образовательная экосистема поступательно выходит на международный уровень и содействует укреплению гуманитарных научных контактов между странами», — отметил заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по продажам и маркетингу Михаил Стёркин.

В прошлом году Pro Agro Lectorium стал международным: запущены платформы на английском и португальском языках. Pro Agro Lectorium получил статус официальной образовательной платформы рабочей группы по агробизнесу делового совета БРИКС. Вместе с африканскими партнёрами «ФосАгро» интегрирует онлайн-платформу в образовательный процесс для африканских студентов. Уже подписаны девять соглашений о сотрудничестве с африканскими университетами. Образовательные проекты, представленные в Тимирязевской академии, произвели на иностранных гостей большое впечатление, они задавали вопросы и охотно делились впечатлениями.

«Работая в России, я лично убедился в том положительном влиянии, которое инновационные методы ведения сельского хозяйства оказывают на качество жизни и устойчивость экосистем. Должен сказать, что весьма впечатлён образовательными программами, с которыми мы ознакомились в Тимирязевской академии. Действительно, Pro Agro Lectorium — это платформа, созданная для того, чтобы помочь фермерам и студентам улучшить свои знания и навыки, одновременно повышая производительность и эффективность, а также повышая осведомленность об устойчивом сельском хозяйстве. Платформа предоставляет доступ к экспертным знаниям, возможности для налаживания контактов и удобного обучения. Призываю воспользоваться преимуществами этого важного ресурса», — отметил советник посла Нигерии в РФ по экономике, торговле и инвестициям Адений Ганию.