Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2024, 03:21 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 сентября в Нью-Йорке проведёт встречу с представителями некоторых крупнейших компаний мира, чтобы обсудить с ними варианты инвестиций в турецкую экономику. Об этом сообщила газета Sabah.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По данным журналистов, в мероприятии примут участие около 20 фирм. Кроме того, газета проинформировала, что в штаб-квартире инвестиционного банка Goldman Sachs на Манхэттене (Нью-Йорк) пройдёт инвестиционная конференция, к работе которой присоединятся министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек, а также глава Центрального банка республики Фатих Карахан.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Эрдоган провёл встречу с премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа Ас-Судани, который приезжал в Анкару с официальным визитом. Они обсуждали развитие проекта «Сухой канал». Эта логистическая линия из Стамбула должна пройти через Мерсин, Мосул, Багдад, Наджаф, Басру и выйти к побережью Персидского залива.