Нью-Дели, 22 сентября, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Власти США отправят в Индию 297 предметов древности, незаконно вывезенных из страны. Об этом 21 сентября сообщило министерство иностранных дел южноазиатской страны.

Ettore Ferrari/Global Look Press

Исторические ценности решено было передать по случаю визита в США премьер-министра Индии Нарендры Моди. Уточнялось, что некоторые предметы перед отправкой на родину были показаны главе правительства и американскому президенту Джо Байдену в рамках двусторонней встречи в Уилмингтоне.

Моди выразил благодарность главе государства, отметив, что представленные объекты составляют внутреннее ядро цивилизации и сознания Индии.

Древности относятся к периоду времени с 2000 г. до н. э. до 1900 г. н. э. Они были созданы в разных частях Индии, добавили в МИД страны. Большинство из предметов — терракотовые артефакты из восточной части. Есть также изделия из камня, металла, дерева и слоновой кости, относящиеся к другим регионам Индии.

В числе артефактов терракотовая ваза из восточной Индии, относящаяся к III–IV векам нашей эры, статуя Ганеши в бронзе из южной части страны, относящийся к XVII–XVIII векам н. э., а также антропоморфные фигуры из меди из северной Индии, относящаяся к 2000-1800 гг. до н. э.

Внешнеполитическое ведомство Индии отметило, что в последнее время реституция культурных ценностей стала важным аспектом культурного сотрудничества между двумя государствами, а общее количество исторических предметов, возвращенных из США, с учётом последних, составило 578. Это максимальное количество культурных артефактов, возвращенных какой-либо страной в Индию, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в мае прошлого года Индия объявила о начале долгосрочной дипломатической кампании по возвращению драгоценных артефактов, которые были вывезены в Великобританию за колониальный период. Индия была британской колонией с 1858 по 1947 год. Вместе с капиталом англичане вывезли из Индии сотни тысяч ценных артефактов, один из которых — 105-каратный алмаз Кохинур. Сегодня он украшает одну из корон британского монарха и выставлен на обозрение в Тауэре.