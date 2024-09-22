Магас, 22 сентября, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Бюджет Ингушетии традиционно имеет выраженную социальную направленность. Об этом заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Пресс-служба правительства Ингушетии Махмуд-Али Калиматов: 90% от объема расходов бюджета Ингушетии идет на социальную сферу

По итогам первого полугодия текущего года в республике почти 11,5 миллиона рублей были направлены на исполнение социально значимых расходов. Это порядка 90% от общего объема расходной части бюджета. Так, средства пошли на зарплаты и начисления на оплату труда, страховые взносы на ОМС для неработающих жителей республики, социальные выплаты населению, покупку медикаментов, оплату коммунальных услуг, поддержку участников СВО.

По словам Махмуда-Али Калиматова, в республике социальная сфера по-прежнему носит приоритетный характер, поскольку с ней связаны интересы людей. Сейчас регион, по его словам, практически решил вопрос с крупными бюджетными долгами и может позволить себе расходовать бюджетные средства на реализацию новых задач и планов, цель которых заключается в улучшении жизни населения. «Мы обязаны обеспечить достойное образование, медицинские услуги, культурный досуг, занятия спортом и многое другое», — заявил глава Ингушетии.

Пресс-служба правительства Ингушетии Махмуд-Али Калиматов: 90% от объема расходов бюджета Ингушетии идет на социальную сферу

Весь объем расходов, который был предусмотрен в республиканском бюджете на первые полгода 2024 года, составил почти 17 миллионов рублей, а без учета расходов за счет целевых субсидий и инвестиций — более 12,6 миллиона рублей. За этот период наиболее существенная часть бюджетных расходов пришлась на сферу образования: речь идет о 42%. Еще 24% составили расходы на социальную политику, 5% — на ЖКХ, по 3% — на здравоохранение и культуру.

Махмуд-Али Калиматов обратил внимание, что реализация правительством плана мероприятий, направленных на увеличение доходной части бюджета и ликвидацию задолженности по налогам бюджетными учреждениями, позволила в январе–июне 2024 года добиться прироста налоговых и неналоговых поступлений в доходную часть бюджета. Они составили 741,2 миллиона рублей, показав прирост в 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Помимо этого, как указали в региональном министерстве финансов, в 2024 году не образовалась кредиторская задолженность по первоочередным кредитным обязательствам. Ведомство рассчитывает на сохранение данной тенденции и в дальнейшем.

Пресс-служба правительства Ингушетии Махмуд-Али Калиматов: 90% от объема расходов бюджета Ингушетии идет на социальную сферу

Как подчеркнул глава республики, власти Ингушетии продолжат решать проблемы, относящиеся к социальной сфере. Среди вопросов, которыми планируется заняться в ближайшей перспективе, — переселение десятков местных жителей из аварийного жилья и завершение строительства объектов образования, ставших долгостроями, — школы в Магасе и детского сада в Кантышево.