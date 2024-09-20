Челябинск, 20 сентября, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Угрожавший отрезать язык учительнице челябинской школы Руслан Панченков решением суда арестован на 14 суток. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба главного управления МВД по Челябинской области.

Из личного архива

«Нарушителю назначено наказание в виде административного ареста сроком 14 суток. Отбывать наказание мужчина будет в специальном приемнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту», — рассказали в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3917506" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> хулиганское поведение мужчины в одной из школ Челябинска

Как ранее сообщало ИА Регнум, 19 сентября в школе № 71 Челябинска родитель угрожал расправой учительнице, которая попросила его сына общаться на русском языке. По словам очевидцев, конфликт разгорелся после того, как педагог сделала замечание пятикласснику.

Соцсети

Приехавший Панченков начал на повышенных тонах и в нецензурной форме угрожать педагогу и пообещал, что она больше не будет работать в школе.

Из личного архива

После инцидента женщину увезли в больницу. Пострадавшая — учительница математики с 34-летним стажем. СК начал проверку по ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).