Оренбург, 20 сентября, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Компания «Оренбургнефть» (входит в «Роснефть») продолжает совершенствовать научно-образовательную базу школ, колледжей и университетов Оренбургской области.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» поддерживает образование в Оренбургской области

Так, при поддержке «Оренбургнефти» в Оренбургском государственном университете приобрели новое оборудование для обучения. Речь идет о малогабаритной передвижной буровой установке, которую будут использовать для практической подготовки студентов кафедры геологии, геодезии и кадастра. Установка имитирует реальные условия бурения и позволяет формировать и совершенствовать профессиональные компетенции будущих инженеров. Студенты смогут не только изучать основы буровых работ, но и попробовать себя в роли машиниста буровой установки на инженерно-геологических учебных практиках.

На сегодняшний день более 70% специалистов в коллективе «Оренбургнефти» — выпускники вузов — партнёров предприятия. Развитие материально-технической базы учебных заведений, корпоративные стипендии лучшим студентам и гранты преподавателям на организацию научно-изыскательских работ создают благоприятные условия для подготовки высококвалифицированных специалистов.

Кроме того, с участием «Оренбургнефти» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» создали образовательно-производственный центр на базе Бугурусланского нефтяного колледжа. Его задача — развитие кадрового потенциала и формирование эффективной системы подготовки кадров для предприятий нефтяной отрасли Оренбургской и Самарской областей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» поддерживает образование в Оренбургской области

Также на предприятии действует корпоративная система непрерывного образования «Школа — колледж/вуз — предприятие». Она обеспечивает постоянный приток в коллектив молодых специалистов с высоким уровнем подготовки. Формирование кадрового потенциала начинается с «Роснефть-классов», которые в Оренбуржье действуют на базе трех школ. За одиннадцать лет из профильных классов выпустились и продолжили образование в ведущих вузах страны 587 учеников, из них около 70% поступили в вузы и колледжи на профильные для компании специальности.