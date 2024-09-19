Ереван, 19 сентября, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Пассажир вылетающего в Москву рейса устроил драку с сотрудниками одной из авиакомпаний в ереванском аэропорту Звартноц. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба министерства внутренних дел (МВД) Армении.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Как утверждают в ведомстве, во время посадки на рейс Ереван — Москва между пассажиром и сотрудниками авиакомпании произошла ссора.

«За это время они били друг друга и ругались, из-за чего была нарушена нормальная работа в стерильной зоне аэропорта. Все трое участников спора были арестованы», — отмечено в заявлении пресс-службы.

Как передавало ИА Регнум, 9 сентября пассажира авиарейса Варадеро — Москва связали после того, как он в пьяном виде устроил дебош и пригрозил открыть аварийный выход в полёте. До конца полёта авиадебошир лежал обездвиженным на полу, пиная ногами аварийную дверь, плюясь в пассажиров и проводников. По прилёте его передали правоохранителям.

24 августа пассажир авиарейса SU1956 Москва — Астана компании «Аэрофлот» во время полёта устроил дебош на борту воздушного судна. Отмечалось, что у мужчины были признаки алкогольного опьянения. К нему применили меры сдерживания, чтобы обеспечить безопасность полёта. В аэропорту Астаны дебошира передали под стражу.