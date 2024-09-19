Тюмень, 19 сентября, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Научный институт «Роснефти» в Тюмени открыл базовую кафедру в Тюменском государственном университете. Новая кафедра «Физика недр» готовит специалистов в области построения цифровых моделей нефтегазовых месторождений. Первыми студентами новой кафедры стали 18 бакалавров из России, Индии, Казахстана, Узбекистана.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» открыла новую магистерскую программу в Тюмени

Образовательная программа сочетает классическое образование по фундаментальным основам физики и физической химии с дисциплинами нефтяного инжиниринга. В рамках магистерской программы специалисты «Роснефти» и преподаватели вуза дадут студентам знания о современных подходах к разработке месторождений нефти и газа.

Практические навыки магистранты получат в процессе работы над реальными проектами «Роснефти». Под руководством экспертов Тюменского нефтяного научного центра магистранты освоят основы нефтегазового дела, математическое моделирование процессов добычи углеводородов, работу в специализированном, в том числе корпоративном, программном обеспечении. Студентам базовой кафедры представляется возможность познакомиться с процессами изучения горных пород и пластовых флюидов в одном из крупнейших в России Центре исследований керна.

На сегодняшний день это вторая базовая кафедра тюменского научного центра «Роснефти». Первые выпускники магистерской программы «Цифровые технологии в нефтегазовом деле», открытой в 2022 году в Тюменском индустриальном университете, уже работают на предприятиях нефтегазовой отрасли, успешно создавая и применяя инновационные решения компании.