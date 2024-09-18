Краснодар, 18 сентября, 2024, 18:25 — ИА Регнум. В Краснодарском крае разработают программу сохранения объектов культурного наследия. Такую задачу поставил губернатор региона Вениамин Кондратьев на совещании по государственной охране памятников. Участие в совещании приняли вице-губернаторы, руководители профильных ведомств, главы муниципалитетов.

Kremlin.ru Вениамин Кондратьев

«Сегодня активное строительство идет по всему краю, но при этом мы должны сохранять объекты историко-культурного наследия, — отметил Кондратьев. — Старинные памятники и здания формируют неповторимый облик городов и станиц, показывают непрерывную связь поколений».

Губернатор Кубани назвал первостепенной задачей своевременную реставрацию объектов культурного наследия. «В этом проявляется отношение к наследию предков не на словах, а на деле», — отметил он. Кондратьев напомнил, что в Краснодарском крае находятся почти 15 тысяч памятников археологии, полторы тысячи — защитникам Отечества. «У нас более 1300 памятников архитектуры — за последние два года отреставрировали 77 памятников. Работы продолжаются еще на 84», — отметил он.

Глава региона призвал уделять особое внимание объектам, находящимся в муниципальной собственности. «Если памятники в частной собственности, то ответственность по их содержанию ложится на правообладателя, но необходимо следить, чтобы правила соблюдались, — отметил Вениамин Кондратьев. — Требования должны быть едины для всех. Для этого надо разработать программу по сохранению и восстановлению памятников в исторических поселениях», Он поручил заняться этим вопросом первому вице-губернатору Игорю Галасю.

Вениамин Кондратьев отметил, что для защиты исторических зданий определили границы шести исторических поселений в Краснодаре, Сочи, Анапе, Армавире, Ейске, Тамани. По его словам, важно поддерживать порядок в границах поселений, очищать памятники от самовольных вывесок и граффити, выполнять комплексное благоустройство.

Также в ходе совещания обсудили вопрос реставрации мемориал «Малая земля». Губернатор акцентировал внимание на том, что в следующем году страна будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. «К этой дате памятник необходимо привести в порядок, а прилегающую территорию взять под особую охрану. Главное для нас — это сохранить память. Новороссийск был, есть и будет городом-героем. Легендарная земля должна быть участником великого праздника», — подытожил Вениамин Кондратьев.