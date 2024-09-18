Москва, 18 сентября, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Производители реабилитационного оборудования — резиденты центра ассистивных технологий «Феникс» при поддержке правительства Москвы активно помогают участникам специальной военной операции (СВО) и их близким.

mos.ru Центр ассистивных технологий «Феникс»

Один из резидентов центра — компания Ccover — производит косметические оболочки на протезы нижних конечностей.

«Специально для участников СВО мы сделали гибкие оболочки, которые могут выдержать в любых жизненных ситуациях», — рассказал соучредитель и директор по развитию компании Ccover Дмитрий Скорняков. По его словам, такие оболочки практически невозможно сломать, при этом они сохраняют функцию восполнения потерянного объема конечности.

Другой резидент центра — Московское протезно-ортопедическое предприятие изготавливает все виды протезно-ортопедических изделий. Предприятие помогло сотням тысяч людей вернуться к полноценной жизни.

«Медицинская реабилитация — это важный аспект помощи инвалидам, особенно тем, у кого есть травмы», — отметил генеральный директор Московского протезно-ортопедического предприятия Владимир Гордеев. Он пояснил, что каждый случай получения протезов уникален и в реабилитации инвалидов, которые перенесли ампутацию, особенно важно раннее протезирование. Такое протезирование проводится сразу после потери конечности. «Наши филиалы работают как по прямым контрактам с Министерством обороны Российской Федерации, так и по контрактам Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с участниками СВО, имеющими специальные рекомендации для получения высокотехнологичных протезов как в стационаре, так и амбулаторно», — рассказал Гордеев.

Еще один резидент центра «Феникс» — протезно-ортопедический центр «Динамика». В компании придерживаются современного подхода к этапам и процедурам протезирования верхних и нижних конечностей модульного типа с микропроцессорным управлением. Так, им удалось поставить на протезы одного из бойцов СВО — Темирлана. Летом 2023 года он был ранен, в результате чего ему ампутировали обе ноги на уровне бедра. Темирлан приехал в Москву на снятие первых слепков для изготовления протезов, свои первые шаги он начал делать при помощи индивидуальных лечебно-тренировочных протезов. По словам заместителя генерального директора компании «Динамика» Александра Суворова, через три-четыре недели тренировок с реабилитологом удалось поставить Темирлана на современные технологичные протезы с микропроцессорными коленными модулями. В конце августа он обратился в компанию для изготовления новых культеприемных гильз. Уже сейчас Темирлан полноценно вернулся к социальной жизни.

Центр ассистивных технологий «Феникс» открыт Агентством инноваций Москвы при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития в 2023 году. Его цель — содействие предпринимателям в создании и выводе на рынок передовых разработок для людей с ограниченными возможностями здоровья, тестировании их на трассе кибатлетики и презентации в рамках соревнований и чемпионатов. Всего за год в столице удалось создать кластер ассистивных технологий: более 30 компаний стали резидентами центра.