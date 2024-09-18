Самара, 18 сентября, 2024, 14:50 — ИА Регнум. В Самаре состоялась научно-техническая конференция «Инжиниринг строительства и реконструкции скважин». Она объединила более 250 представителей научного сообщества, добывающих и сервисных компаний, инжиниринговых центров, разработчиков технологий и производителей оборудования для топливно-энергетического комплекса. Организатором традиционно выступил самарский научный институт «Роснефти».

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Участники конференции обсудили подходы в проектировании и строительстве скважин, поделились опытом импортозамещения и создания новых решений, в том числе автоматизации технологических процессов и применения цифровых технологий.

На сегодняшний день «Роснефть» реализует инновационный проект по созданию технологии производства обсадных труб из композитного материала. Итоги испытаний показывают, что эти трубы превосходят западные аналоги по показателям надежности и дают больший выбор скважин — кандидатов для спуска. Кроме того, они более чем в два раза легче остальных видов труб. Это позволяет сократить металлоемкость конструкций при строительстве скважин. В этом году композитные трубы проверят на действующих месторождениях одного из добывающих предприятий «Роснефти».

«Роснефть» ежегодно проводит конференции по различным направлениям деятельности, в рамках которых консолидирует и тиражирует лучшие идеи для всестороннего развития отрасли.