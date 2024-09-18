Нижний Новгород, 18 сентября, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Более тысячи представителей бизнес-сообщества из разных регионов России приняли участие в деловой программе форума «Лидеры инвестиций». Форум состоялся 17 сентября в Нижнем Новгороде. Участники обсудили вопросы промышленной кооперации, кадровую политику, логистику и экологические особенности ведения промышленной деятельности.

Пресс-служба правительства Нижегородской области В Нижнем Новгороде прошел форум «Лидеры инвестиций»

По мнению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, форум «Лидеры инвестиций» является эффективной площадкой для взаимодействия. «Предпринимателям очень важен открытый и предметный диалог, направленный как на решение каких-то проблем, так и на поиск новых путей развития, — заявил он. — Мы видим серьезный интерес к форуму и премии, вовлеченность предпринимательского сообщества в обсуждаемые темы».

Пленарная дискуссия форума была посвящена новым рубежам экономики России и конкуренции за инвесторов, которая сейчас развернулась между регионами. Спикеры обсудили методы формирования благоприятной инвестиционной среды на примере Нижегородской области, меры поддержки инвесторов в условиях увеличенных процентных ставок по кредитам, развитие технологической и инженерной базы, привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику.

«В этом году Нижегородская область поднялась на вторую строчку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. — Достичь такого результата удалось только благодаря тесному сотрудничеству, постоянному поиску новых решений и стремлению сделать регион еще более привлекательным для бизнеса. Статистические данные также подтверждают улучшение делового климата в Нижегородской области». По его словам, прошлый год ознаменовался рекордными показателями в экономике региона, в том числе по инвестициям. «Рост экономики продолжается и в текущем году. Промышленное производство увеличивается в высокотехнологичных секторах и направлениях, связанных с импортозамещением. Также позитивную динамику демонстрируют строительство, сельское хозяйство и торговля. Ожидаем, что тенденция сохранится и в дальнейшем», — отметил Андрей Саносян.

По его словам, важным показателем активного экономического развития региона является рост доли инвестиций в ВРП. «Этот показатель обусловлен преимущественно частными инвестициями, которые в 2023 году увеличились на 60%, а в первом полугодии 2024 прирост составил еще 19%. Такая динамика — естественная реакция на создание благоприятных условий ведения бизнеса. Например, наш регион стал одним из первых участников проекта «Сквозной инвестиционный поток», мы первыми в России применили категорирование по срокам подключения к теплоснабжению и водоснабжению, внедрили все элементы инвестстандарта на региональном и муниципальном уровнях», — подчеркнул заместитель губернатора.

Также в ходе мероприятия были вручены свидетельства о получении статуса резидента особой экономической зоны «Кулибин» семи компаниям. В рамках форума была организована выставка достижений муниципалитетов Нижегородской области и продукция компаний-победителей премии «Лидеры инвестиций» 2022 года.

Организаторами форума «Лидеры инвестиций» стали правительство Нижегородской области, Министерство экономического развития и инвестиций, а также Корпорация развития региона.