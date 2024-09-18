В Кремле наградили победителей премии «Моя марка»
Москва, 18 сентября, 2024, 06:58 — ИА Регнум. В Государственном Кремлевском дворце прошло награждение победителей премии для детей и родителей «Моя марка». Премия основана на народном голосовании, что сделало её особенно значимой.
Гости узнали о том, как предприниматели, вдохновленные заботой о детях, создают уникальные товары и услуги. В этот вечер были отмечены не только коммерческие достижения, но и визионерские проекты, которые популяризируют традиции и культуру разных народов России.
На сцене Кремлевского дворца выступили Николай Басков, Сосо Павлиашвили, Дмитрий Колдун, Анастасия Макеева, Юрий и Владимир Киселёвы и другие. Кроме того, показать свои номера на церемонии удалось детским вокально-танцевальным коллективам из разных регионов России. Так, для зрителей выступили студия спортивного танца и современной хореографии «Феерия» из Чебоксар, развивающее пространство Podioma из Выборга, танцевальный проект DanceMarka из Тамбова, московская эстрадная школа «Три апельсина» и многие другие.
«Получить звание «Моя марка» — очень большая ответственность», — сказала коммерческий директор компании, предлагающей подгузники MOMI, Надежда Мещерякова. Она добавила, что компания впервые получила награду в номинации «Подгузники для детей».
«Продукты бренда «Вязанка» знают и любят миллионы российских семей — как взрослые, так и дети. Но самый любимый у детей продукт — нагетсы», — сказала директор службы по маркетингу и коммуникациям компании Abi Любовь Билалова. Она подчеркнула, что исследования подтверждают любовь потребителей к продукту.
«Если ваш ребенок стал часто болеть, если он вял или ему не хватает сил — это признаки недостатка витаминов», — отметил коммерческий директор компании «Фармамед» Михаил Колчевский, добавив, что мармеладные «Витамишки» очень нравятся детям.
«Все члены любой семьи могут выбрать из линейки «Инфиникс» подходящий себе по цене и набору функций телефон», — отметил генеральный директор компании «Инфиникс», ставшей лауреатом премии в номинации «Смартфон для всей семьи», Марио Ян. По его словам, для кого-то наиболее важно качество фотографий, для кого-то — объем памяти, для кого-то — размер экрана.
Димасблог, ставший лауреатом премии в номинации «За сохранение и популяризацию семейных ценностей в молодежных музыкальных направлениях», подчеркнул, что для того, чтобы стать популярным блогером, нужны труд, упорство и вера в свои силы. По его словам, важны постановка и достижение каких-то пусть небольших, но важных для тебя целей, а потом эти цели должны становиться больше. «Не нужно думать, что блогерство отнимет всё ваше время. У меня есть свой бизнес, своя семья, и это никак не мешает мне», — заключил он.
Макс Лидов получил премию в номинации «За создание интерактивной просветительской программы для всей семьи». «Программа «Мой остров» — это своего рода музыкотерапия, а о положительном воздействии музыки на психологическое состояние человека давно известно, — рассказывает Макс. — Приходя на нашу программу, зрители на полтора часа фактически переключаются со своих повседневных забот и новостной ленты на другую, позитивную волну».
Торжественную церемонию награждения победителей премии «Моя марка» и праздничный концерт можно будет увидеть на телеканале ТВЦ 4 ноября, в День народного единства.