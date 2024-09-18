Москва, 18 сентября, 2024, 06:58 — ИА Регнум. В Государственном Кремлевском дворце прошло награждение победителей премии для детей и родителей «Моя марка». Премия основана на народном голосовании, что сделало её особенно значимой.

Гости узнали о том, как предприниматели, вдохновленные заботой о детях, создают уникальные товары и услуги. В этот вечер были отмечены не только коммерческие достижения, но и визионерские проекты, которые популяризируют традиции и культуру разных народов России.

На сцене Кремлевского дворца выступили Николай Басков, Сосо Павлиашвили, Дмитрий Колдун, Анастасия Макеева, Юрий и Владимир Киселёвы и другие. Кроме того, показать свои номера на церемонии удалось детским вокально-танцевальным коллективам из разных регионов России. Так, для зрителей выступили студия спортивного танца и современной хореографии «Феерия» из Чебоксар, развивающее пространство Podioma из Выборга, танцевальный проект DanceMarka из Тамбова, московская эстрадная школа «Три апельсина» и многие другие.

«Получить звание «Моя марка» — очень большая ответственность», — сказала коммерческий директор компании, предлагающей подгузники MOMI, Надежда Мещерякова. Она добавила, что компания впервые получила награду в номинации «Подгузники для детей».

«Моя марка» Коммерческий директор компании, предлагающей подгузники MOMI, Надежда Мещерякова

«Продукты бренда «Вязанка» знают и любят миллионы российских семей — как взрослые, так и дети. Но самый любимый у детей продукт — нагетсы», — сказала директор службы по маркетингу и коммуникациям компании Abi Любовь Билалова. Она подчеркнула, что исследования подтверждают любовь потребителей к продукту.

«Моя марка» Директор службы по маркетингу и коммуникациям компании Abi Любовь Билалова

«Если ваш ребенок стал часто болеть, если он вял или ему не хватает сил — это признаки недостатка витаминов», — отметил коммерческий директор компании «Фармамед» Михаил Колчевский, добавив, что мармеладные «Витамишки» очень нравятся детям.

«Моя марка» Коммерческий директор компании «Фармамед» Михаил Колчевский

«Все члены любой семьи могут выбрать из линейки «Инфиникс» подходящий себе по цене и набору функций телефон», — отметил генеральный директор компании «Инфиникс», ставшей лауреатом премии в номинации «Смартфон для всей семьи», Марио Ян. По его словам, для кого-то наиболее важно качество фотографий, для кого-то — объем памяти, для кого-то — размер экрана.

«Моя марка» Генеральный директор компании «Инфиникс» Марио Ян

Димасблог, ставший лауреатом премии в номинации «За сохранение и популяризацию семейных ценностей в молодежных музыкальных направлениях», подчеркнул, что для того, чтобы стать популярным блогером, нужны труд, упорство и вера в свои силы. По его словам, важны постановка и достижение каких-то пусть небольших, но важных для тебя целей, а потом эти цели должны становиться больше. «Не нужно думать, что блогерство отнимет всё ваше время. У меня есть свой бизнес, своя семья, и это никак не мешает мне», — заключил он.

«Моя марка» Димасблог

Макс Лидов получил премию в номинации «За создание интерактивной просветительской программы для всей семьи». «Программа «Мой остров» — это своего рода музыкотерапия, а о положительном воздействии музыки на психологическое состояние человека давно известно, — рассказывает Макс. — Приходя на нашу программу, зрители на полтора часа фактически переключаются со своих повседневных забот и новостной ленты на другую, позитивную волну».

«Моя марка» Макс Лидов

Торжественную церемонию награждения победителей премии «Моя марка» и праздничный концерт можно будет увидеть на телеканале ТВЦ 4 ноября, в День народного единства.