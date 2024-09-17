Таймырский район, Красноярский край, 17 сентября, 2024, 11:57 — ИА Регнум. На западном Таймыре состоялась экспедиция по изучению дикого северного оленя. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и заповедников Таймыра провели учеты численности и миграции животных для актуализации данных о состоянии таймыро-эвенкийской популяции. Исследования велись в том числе с использованием водного транспорта и самолета-амфибии. Экспедиция состоялась при поддержке компании «Роснефть».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Таймыре учёные исследовали популяцию диких северных оленей

Общая протяженность лодочных маршрутов экспедиции по изучению дикого северного оленя превысила 2800 км, а площадь авианаблюдений — 360 тыс. кв. км. На острове Сибирякова специалисты обнаружили субпопуляцию животных численностью не менее 100 особей.

Возникновение и заселение островных популяций вызывает большой интерес ученых. Как правило, на острова олени попадают по льду, но в этом году специалисты СФУ зарегистрировали случай преодоления оленем водного пространства протяженностью 12 км.

«Роснефть» исследует диких северных оленей с 2014 года. За это время проведены масштабные наземные и авиационные учеты животных на территории Эвенкии и Таймыра. С помощью спутниковых меток, установленных на оленей, учёные впервые проследили их полный годовой цикл миграции, а также выявили сезонные особенности поведения.

Полевые работы проводятся в рамках программы «Роснефти» по сохранению биоразнообразия, получившей название «Тамура». С 2024 по 2027 год на полуострове Таймыр по этой программе пройдут исследования карской субпопуляции белого медведя, птиц, а также рыб в устье реки Енисей. Всего за четыре года состоятся десять экспедиций.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Таймыре пройдут Таймыр исследования карской субпопуляции белого медведя, птиц, а также рыб в устье реки Енисей

Арктический научный центр «Роснефти» реализует самую масштабную с советских времен программу изучения арктического региона. За 12 лет проведено уже более 50 экспедиций, в ходе которых ученые исследовали гидрометеорологические, геологические и биологические особенности региона. Это позволило собрать уникальный массив информации о климатических особенностях, природе и животном мире Арктики.