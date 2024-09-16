Москва, 16 сентября, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Коммунальный флот Москвы с начала сезона навигации собрал в реках, проходящих через столицу, более 500 т мусора, сообщил 16 сентября заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Для очистки Москвы-реке и судоходной части Яузы используют специальные суда-мусоросборщики. Там, где глубина небольшая, применяют маломерные суда.

«С открытием навигации эти суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок», — процитировала Бирюкова пресс-служба столичной мэрии.

Он отметил, что грамотная расстановка коммунального флота и мест для сбора мусора позволяет круглосуточно контролировать ситуацию в пределах МКАД. Также особое внимание уделяют верховьям Москвы-реки для обеспечения чистоты ниже по течению.

Зимой очистка рек в столице продолжается. Работу проводят суда с ледовым классом до 20 см.