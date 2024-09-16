Череповец, Вологодская область, 16 сентября, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Более двух с половиной миллионов тонн удобрений поставил на внутренний рынок крупнейший российский дистрибутор «ФосАгро-Регион» за восемь месяцев этого года. Об этом генеральный директор компании Михаил Рыбников доложил заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Патрушеву в ходе выездного отраслевого совещания. Оно состоялось на площадке череповецкого химического кластера группы и было посвящено вопросам развития рынка минеральных удобрений и регулирования их оборота.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

«Мы считаем интересы российских аграриев своим стратегическим и неизменным приоритетом», — отметил Рыбников. По его словам, за последние десять лет «ФосАгро» практически удвоила поставки удобрений на внутренний рынок — до 3,3 млн тонн. «Сегодня каждая третья тонна удобрений, вносимая на российских полях, поставлена компанией «ФосАгро», — подчеркнул генеральный директор компании.

Как отмечалось в ходе совещания, прирост производства минеральных удобрений в России в прошлом году составил 10%, в текущем году эта тенденция сохраняется. По словам Дмитрия Патрушева, за последние годы объем инвестиций в развитие предприятий отрасли достиг почти двух триллионов рублей. Это позволяет активно развивать экспортные поставки и удовлетворять растущий спрос на внутреннем рынке.

«Интересы отечественного АПК для нашей индустрии всегда были и остаются безусловным приоритетом, — заявил глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. — Мы чётко выполняем задачу удвоения потребления удобрений в России, поставленную Дмитрием Николаевичем в 2018 году». Гурьев сообщил, что в прошлом году аграрии приобрели на 80% больше удобрений, чем пять лет назад, и в два с половиной раза больше, чем 10 лет назад. На начало сентября этого года отрасль закрыла прогнозный годовой объем приобретения АПК РФ на 85%.

По словам Михаила Рыбникова, за последние десять лет в развитие собственной сети дистрибуции «ФосАгро-Регион» инвестировал более шести миллиардов рублей. Охват сети практически удвоился, а единовременная мощность хранения достигла миллиона тонн. «В среднем к услугам «ФосАгро-Регион» ежегодно обращаются около 10 тыс. аграриев из более чем 70 регионов России, от Калининграда до Камчатки. Уверен, что опережающий график поставок минеральных удобрений по итогам восьми месяцев 2024 года поможет нам укрепить статус ключевого партнёра АПК РФ», — подчеркнул в своем докладе Рыбников.

В рамках выездного совещания Дмитрий Патрушев осмотрел производственные мощности крупнейшего в Европе производителя фосфорсодержащих удобрений. Развитие череповецкого предприятия стало ключевым инвестиционным проектом десятилетнего инвестиционного цикла «ФосАгро», на реализацию которого было направлено 175 млрд рублей. В целом же за десять лет компания направила на строительство новых и модернизацию действующих мощностей на своих предприятиях более 440 млрд рублей.