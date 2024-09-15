Киев, 15 сентября, 2024, 20:20 — ИА Регнум. На фоне нехватки личного состава в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) существует «армия» из тысяч военных, которых вывели за штат и не платят зарплату, пишет 15 августа украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

В материале отмечается, что этих военных нет в кадровых списках подразделений. При этом они хоть и не несут службу, но по-прежнему не уволены из армии и не могут официально устроиться на работу. Уточняется, что чаще всего «за штат» попадают военнослужащие, которые находятся на долгом лечении после ранений.

«Чаще всего это люди, которые находятся на лечении после ранений на фронте. И после двух месяцев, если раненый продолжает лечиться, его выводят за штат. С этого момента армейская минималка ему не положена», — рассказал источник издания.

Также, по словам капитана ВСУ по имени Богдан, командиры выводят «за штат» дезертиров, которые портят общую статистику части.

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха заявлял, что почти миллион мужчин призывного возраста на Украине не учтены ни в каких реестрах, они не выехали за границу, однако об их местоположении ничего не известно.