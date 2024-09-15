Неклиновский район, Ростовская область, 15 сентября, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Девять домов и пять хозяйственных построек повреждены в результате пожара в посёлке Морской Чулек Ростовской области, передаёт «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУМЧС России по региону.

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«13:34 мск в Неклиновском районе в посёлке Морской Чулек поступило сообщение о возгорании сухой растительности на площади 1 тыс. кв. м», — сказал собеседник.

По информации МЧС, из-за сильного ветра произошёл переход огня на три строения. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

На данный момент сотрудники МЧС остановили дальнейшее распространение пожара. В тушении огня задействованы 24 человека и семь единиц техники.

Также 15 сентября в городе Аксае Ростовской области загорелись склад стройматериалов и жилые дома. Площадь пожара составила 1 100 кв. метров. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные домовладения. В ликвидации пожара задействованы порядка 100 специалистов и 38 единиц техники.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что более 50 пожаров с начала суток вспыхнули на территории региона. По его словам, на данный момент пожарные ликвидируют до 30 пожаров в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах.

Он добавил, что наиболее сложная обстановка в населённых пунктах Аксайского района, где в настоящее время горит восемь домовладений в трёх СНТ. Кроме того, в хуторе Светлый Каменского района сгорело семь нежилых построек.

По словам губернатор, в ликвидации огня задействовано 2061 человек и почти 300 единиц техники.