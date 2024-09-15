Петропавловск-Камчатский, 15 сентября, 2024, 15:55 — ИА Регнум. На Камчатке владелец одного из магазинов автозапчастей попал под проверку из-за двусмысленной надписи в образце заявления. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

РИА Новости

Как указано в публикации, продавец магазина написал на образце заявления на возврат «Закиев Замир Рустамович», при этом буквы «к» и «м» в первых двух словах были выделены как заглавные. На это заявление обратила внимание одна из посетительниц, у которой, по некоторым данным, погиб в зоне СВО близкий родственник. Она сняла документ на видео, а затем выложила его в Сеть. После этого владелец магазина и торговая точка попали под проверку, сообщает канал. Продавец магазина рассказал силовикам, что просто пошутил, а само заявление уже уничтожил, говорится в материале.

По данным Telegram-канала, проверка проводится по статье о дискредитации ВС России, а сотрудников магазина отдельно проверяют на возможное финансирование ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, жителя Петербурга задержали за нанесение надписей, дискредитирующих действия российской армии, на стены исторических зданий. Оскорбительные надписи о проведении специальной военной операции появились на стенах храма на Гжатской улице, здания Политехнического университета и университетского храма. Полиция возбудила два уголовных дела по статьям о повреждении памятников истории и культуры и вандализме.