Москва, 14 сентября, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Более тысячи новых остановочных павильонов установили в Москве с начала 2024 года, сообщает пресс-служба столичного дептранса в своём Telegram-канале.

Александр Артеменков/ТАСС

«Современные остановочные павильоны изготавливают из прочных и износостойких материалов на столичном заводе «СВАРЗ». Всего с 2018 года там собрали более 4,9 тысячи новых остановок», — сказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам заммэра, специалисты строят новые остановки из нержавеющей стали и алюминия повышенной прочности. Все остановки оформлены в едином стиле московского транспорта. Их стенки сделаны из прозрачного триплекса, за счёт чего они не разлетаются на осколки в случае повреждений.

Кроме того, конструкции остановок позволяют установить на них системы освещения и видеонаблюдения. Также на них делают плакаты с расписаниями автобусов и специальными QR-кодами, позволяющими отследить время прибытия нужного маршрута.

Также возле метро «Лухмановская» появится двухэтажное здание конечной станции автобусов. Его общая площадь составит более 345 кв. метров. На данный момент специалисты завершили формировать монолитный каркас, также уже готовы стены из керамзитобетона. Сейчас выполняется внутренняя отделка и осуществляется подключение к внешним инженерным системам.