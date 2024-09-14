Москва, 14 сентября, 2024, 18:50 — ИА Регнум. В Москве начался патриотический марафон, посвящённый подвигам столичных защитников, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Наум Грановский/РИА Новости Зенитные орудия на территории Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького

«Новый марафон патриотических мероприятий позволит жителям города ещё раз прикоснуться к важным моментам истории нашего государства», — отметила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

В рамках марафона был организован ряд патриотических мероприятий, включая квесты по городским музеям, а также встречи с защитниками столицы.

Церемония открытия марафона состоялась 13 сентября в Государственном музее обороны Москвы. Для гостей и жителей города был организован квест и диалог о важности сохранения исторической памяти. Встречу провели гвардии полковник запаса Минобороны РФ Герой России Вячеслав Сивко и участник спецоперации, капитан воздушно-десантных войск Иван Бондюков.

В дальнейшем запланировано проведение исторических квестов по музею «Бородинская битва», Музею космонавтики, Музею истории ГУЛАГа, музейному объединению «Музей Москвы» и Государственному музею обороны столицы.

Кроме того, для участников мероприятия организуют автобусные экскурсии по Тверской улице и Арбату, Кремлёвской набережной и Кутузовскому проспекту. Поездка завершится посещением одного из исторических музеев столицы. Мероприятия пройдут17,19,24 и 26 сентября, а также 1 октября.

Помимо этого, в рамках марафона патриотических мероприятий художники нарисуют граффити в районе дома 121 по Волгоградскому проспекту. Его посвятят встрече солдата с матерью после победы в Великой Отечественной войне.