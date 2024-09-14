Владивосток, 14 сентября, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Во Владивостоке водитель большегруза, который ехал со стороны острова Русский в направлении Золотого моста, выехал на встречную полосу и столкнулся с машинами. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба ГУ УМВД по Приморскому краю.

Telegram/Полиция Приморья

«Предварительно установлено, что водитель большегруза при движении со стороны острова Русский в направлении Золотого моста не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с транспортными средствами на встречной полосе», — указано в публикации.

Представители пресс-службы отметили, что, по предварительным данным, пострадали четыре человека. На месте инцидента сейчас работает госавтоинспекция Владивостока. Дорожное движение на улице Героев Тихоокеанцев в направлении Золотого моста временно ограничено.

Как сообщало ИА Регнум, на федеральной трассе под Нижним Новгородом произошла авария, в которой погибли восемь человек. Водитель минивэна не справился с управлением и врезался в отбойник. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением причин и обстоятельств произошедшего.

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