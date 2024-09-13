Мелитополь, 13 сентября, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Два человека погибли и ещё трое получили ранения в результате атак беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на населённые пункты в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Telegram-канал губернатора Запорожской области Евгения Балицкого

«Сегодня в результате атаки на гражданские транспортные средства пострадал мирный житель села Тарасовка Пологовского района. При транспортировке в лечебное учреждение противник нанёс повторную атаку БПЛА, 22-летний парень погиб», — написал Балицкий в своём Telegram-канале.

Также украинские военные совершили атаку на город Васильевка, где ранения разной степени тяжести получили двое мирных граждан. В другом районе ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника, один мужчина погиб, другой получил осколочные ранения.

В результате ракетного обстрела со стороны ВСУ в Донецкой Народной Республике 12 сентября погибли три человека. В посёлке Новотроицкое Волновахского муниципального округа произошёл обстрел производственного участка Новотроицкого рудоуправления высокоточными ракетами HIMARS и ракетами М30А1.

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября ВСУ обстреляли центральный рынок в Новой Каховке Херсонской области. Один человек погиб и восемь ранены. Шестеро пострадавших были госпитализированы в центральную больницу города, два человека получили тяжёлые ранения, их направили в Геническую ЦРБ.