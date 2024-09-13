Москва, 13 сентября, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Более 520 тыс. человек стали участниками молодёжной площадки «Телепорт» за весь период работы форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Председатель московского комитета общественных связей и молодёжной политики Екатерина Драгунова отметила, что точка «Телепорт» стала местом притяжения молодёжи. В данном пространстве молодые люди строили свой карьерный путь, определяли образ современных пространств, становились участниками лекций и не только.

Всего на площадках прошло более 650 мероприятий. Они были организованы по темам урбанистики, творчества, карьеры, спорта и компетенции. Москвичи и жители столицы проектировали своё будущее и знакомились с перспективными в городе специальностями.

Так, в хабе «Профессии будущего» прошёл ряд карьерных консультаций. Там же гости мероприятия принимали участие в интерактивном тестировании по IT-профессиям. Кроме того, в рамках форума-фестиваля состоялись разговоры о важном с героями России. Спикеры поделились своим опытом и ответили на вопросы горожан.

В вечернее время проходил показ российских фильмов под открытым небом. Особой популярностью пользовались патриотические кинокартины. В арт-кластере площадки молодые художники создали 45 муралов, на отрытой сцене прошли выступления 170 артистов.

Кроме того, более 100 тыс. человек приняли участие в построении молодёжного пространства будущего. Они оставляли свои идеи в специальном «Облаке смыслов», а искусственный интеллект генерировал их в образ будущего.