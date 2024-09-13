Москва, 13 сентября, 2024, 18:28 — ИА Регнум. В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в олимпийском комплексе «Лужники» прошёл фестиваль городского хозяйства, передаёт официальный сайт мэра и правительства столицы.

Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Гостям мероприятия представили около 100 единиц современной дорожно-строительной, коммунальной, автомобильной, а также спасательной техники. Речь идёт о машинах для уборки улиц и нанесения дорожной разметки, мобильной котельной, пожарных и аварийно-спасательных автомобиля, мотоциклах и не только.

Каждые выходные на площадке проходило шоу, где водитель экскаватора при помощи ковша открывал бутылки, разливал лимонад по стаканам, а также нарезал яблоки. 20 августа в «Лужниках» прошёл ряд мероприятий, которые были посвящены Мосводоканалу.

Гости и жители столицы посетили фотовыставку, приуроченную к 220-летию существования систем водоснабжения города. Также в рамках фестиваля прошли образовательные мероприятия. Эксперты провели экскурсии на Рублёвскую станцию водоподготовки. Участникам мероприятия показали стадии производства питьевой воды, а также презентовали используемые для этого современные технологии.

ГУП «Мосводосток» представило макет столичного пруда. На его примере посетителям рассказали о процессе реабилитации водоёмов в Москве, применяемых технологиях и водных растениях.

Предприятие «Экотехпром» организовало четыре экскурсии на мусоросжигательные заводы № 3 и 4. В Музее развития электрических сетей столицы состоялись экскурсии по теме профессии энергетика, городской системы электроснабжения и истории возникновения данной отрасли.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» завершился 8 сентября. Он проходил более чем на 30 площадках по всему городу.