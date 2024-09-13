Москва, 13 сентября, 2024, 16:15 — ИА Регнум. В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» появилась возможность купить абонемент на карту «Тройка», сообщает пресс-служба столичного дептранса в своём Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Для активации приобретённого билета достаточно приложить карту на любом турникете метро или МЦК», — сказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что в Москве постоянно совершенствуется билетная система и теперь у пассажиров появился ещё один метод для приобретения абонемента.

Так, можно купить следующие абонементы: на 60 поездок; «ТАТ» на 30, 90 и 365 дней, «Автобус» на 30 дней для поездок между пунктами А и Б, и «Единый», который предназначен для поездок в зонах «Центральная» и «Пригород».

В дептрансе добавили, что для владельцев Android будет доступна функция онлайн-пополнения «Тройки» при помощи NFC в приложении «Метро Москвы». Пользователи других смартфонов смогут активировать карту на любом турникете метро и МЦК.

Ранее в городском транспорте Москвы стала доступна оплата проезда виртуальной картой «Тройка». Карта доступна к выпуску на любой модели смартфона. Время от покупки билета до валидации проезда составит менее 1 минуты.