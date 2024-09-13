Пекин, 13 сентября, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Посол КНР в США Се Фэн заявил об ошибочности политики США в отношении Китая по ряду вопросов и потребовал Вашингтон не считать конфронтацию противостоянием «демократии против авторитаризма», передаёт South China Morning Post.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам посла, некоторые тезисы внешний политики Штатов являются ошибочными. В частности, речь шла о политизации отношений, чрезмерном усилении национальной безопасности, а также навязывании другим государствам «лечения собственных болезней». Данное заявление Се Фэн сделал на мероприятии по случаю 45-летия нормализации отношений между странам.

«Конфликт и конфронтация не служат ничьим интересам. Диалог и консультации — лучший путь вперёд», — сказал он, добавив, что конфликт между КНР и США был бы невыносим как для обеих сторон, так и для всего мира.

Ранее представитель Тихоокеанского командования армии США заявил, что Вашингтон собирается в течение 2024 года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса. Предположительно, Штаты рассматривают возможность развёртывания ракетной системы средней дальности наземного базирования «Тайфон».

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и Китай будут реагировать на размещение США ракет средней дальности наземного базирования в Японии. Дипломат также добавила, что страны не допустят ослабления своей национальной безопасности из-за действий Вашингтона.