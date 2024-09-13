Одесса, Украина, 13 сентября, 2024, 08:34 — ИА Регнум. Ночью на окраине Одессы, где находятся склады ВСУ и идёт работа с военными грузами, прогремели взрывы. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев 13 сентября в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что взрывы были слышны в 02:45 мск со стороны железнодорожной станции Одесса-Восточная (Куяльник).

«На станции расположено несколько складов, где постоянно идёт работа с военными грузами. А также две большие секции с гаражами, где хранится военная техника», — сообщил Лебедев.

Кроме того, взрывы раздавались в порту Ильичёвска в пригороде Одессы (украинское название Черноморск). Удар сопровождался продолжительной детонацией. К месту прилёта направились более десяти карет скорой помощи, а также вертолёт, который затем улетел в направлении Румынии или Молдавии.

Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Одесской области на фоне воздушной тревоги.

Как передавало ИА Регнум, украинские власти сообщали о пожаре на промышленном предприятии в Николаеве, начавшемся после взрывов. С начала суток 13 сентября в Николаевской области трижды объявляли воздушную тревогу.