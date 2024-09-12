Москва, 12 сентября, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Предприниматели самых разных областей на постоянной основе отправляют в зону специальной военной операции гуманитарные грузы. Производители сладостей тоже не остаются в стороне, ведь их продукция полезна вдвойне — не только утоляет голод, но и дарит радость.

«Чистая линия» Как производители сладостей помогают фронту

Неважно, небольшие ли это производители или крупные компании, любая помощь никогда не бывает лишней. Именно поэтому бойцы получают от производителей сладостей не только каши, крупы, чай и сладости, но и необходимое оборудование.

Группа компаний «Чистая линия» занимается производством мороженого и занимает третье место по объемам продаж в России. С первых дней проведения специальной военной операции она помогает не только солдатам, находящимся на передовой, но и их семьям, а также жителям новых регионов.

Кроме собственной продукции, компания передает бойцам специальное оборудование, среди которого есть накидки с теплозащитой от беспилотников, антидроновые ружья, БПЛА, оборудование ночного видения, а еще квадроциклы, машины и вездеходы. Все грузы они доставляют своими силами.

Большую поддержку «Чистая линия» оказывает сейчас Курской области. В честь Дня военных врачей, который отмечают 28 августа, в город отправили очередную партию гуманитарной помощи.

«Мы передали квадроцикл, а также УАЗ «Патриот Пикап», который служит военным медикам в их сложной и ответственной работе, а именно — спасении жизней наших героев, которые защищают там нашу родину», — рассказал вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов.

Он также добавил, что много раз лично бывал не только в зоне СВО, но и в Курске. В последний раз он с командой привез мороженое в пункты временного размещения, где находились люди, покинувшие свои дома. Там также было много детей, для которых угощение стало приятным сюрпризом.

«Чистая линия» Как производители сладостей помогают фронту

«Мы поддерживали, поддерживаем и будем это делать, потому что мороженое — это продукт, который несет в себе положительные эмоции. Согласно научным исследованиям, он вырабатывает гормон счастья — эндорфин. Он поднимает настроение, и мы, конечно же, будем помогать тем, кому сейчас сложно: и переселенцам, и нашим доблестным воинам! Важно, чтобы все мы — те, кто на передовой, и те, кто в тылу, — объединяли все свои усилия ради одной цели — Победы!» — добавил Бениаминов.

Поддержка фронта распространяется и на родственников солдат, выполняющих задачи в зоне боевых действий, — благодаря сотрудничеству с государственным фондом «Защитники Отечества» для семей участников СВО организуют экскурсии на фабрику в городе Долгопрудном и смотровую площадку в «Москва-Сити» на 89-м этаже башни «Федерация «Восток».

«Все гости могут наслаждаться прекрасными видами Москвы и угощаться нашей продукцией в неограниченных количествах», — рассказал Бениаминов.

Он также добавил, что группа компаний разместила в более чем десяти госпиталях и больницах лари, холодное лакомство в которых никогда не заканчивается.

«Мы периодически наполняем их мороженым, чтобы и медперсонал, и сами раненые военнослужащие, которые выздоравливают, могли угощаться нашей продукцией. Это делается на постоянной основе в течение многих лет», — добавил вице-президент группы компаний.

Кроме того, машины, груженные мороженым «Чистой линии», неоднократно отправлялись в новые регионы. Еще в 2022 году фургон с мороженым приехал в три города: Донецк, Тельманово и Новоазовск. Раздачу лакомства приурочили к Международному дню защиты детей — 1 июня.

Радует военнослужащих с первых дней СВО расписными пряниками ручной работы и московское семейное предприятие «Царский пряник».

«Мы выпускаем очень духоподъемную продукцию, которая помогает людям получать позитивные эмоции. У нас пряники расписные, и мы обычно для солдат посылаем их с надписями либо «спасибо», либо «с любовью», либо «за Победу», для того чтобы по возможности поднять им настроение и поделиться частицей домашнего тепла», — поделилась генеральный директор компании Анна Йосифова.

«Чистая линия» Как производители сладостей помогают фронту

В первый раз красивые угощения отправились в зону проведения специальной военной операции в 2022 году. С тех пор с доставкой помогают фонды, храмы и неравнодушные люди, которые отвозят гуманитарную помощь на своих автомобилях.

«Срок годности нашей продукции — шесть месяцев, и она без консервантов, поэтому полезна для здоровья. А еще визуально очень красивая — это разные декоративные фигуры, сердечки. Большой ассортимент — 700 наименований. Также есть и военная тематика, и разная российская, московская», — рассказала генеральный директор.

Она также добавила, что вся продукция натуральная и очень питательная. У каждого пряника высокая калорийность и стопроцентно натуральный состав — мёд, пряности, сахар, яйца, сливочное масло.

«Поэтому это еще один плюс: съедаешь небольшой пряничек — получаешь заряд энергии. Я думаю, что для людей там это очень актуально», — заключила Анна.

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