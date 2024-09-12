Как производители сладостей помогают фронту
Москва, 12 сентября, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Предприниматели самых разных областей на постоянной основе отправляют в зону специальной военной операции гуманитарные грузы. Производители сладостей тоже не остаются в стороне, ведь их продукция полезна вдвойне — не только утоляет голод, но и дарит радость.
Неважно, небольшие ли это производители или крупные компании, любая помощь никогда не бывает лишней. Именно поэтому бойцы получают от производителей сладостей не только каши, крупы, чай и сладости, но и необходимое оборудование.
Группа компаний «Чистая линия» занимается производством мороженого и занимает третье место по объемам продаж в России. С первых дней проведения специальной военной операции она помогает не только солдатам, находящимся на передовой, но и их семьям, а также жителям новых регионов.
Кроме собственной продукции, компания передает бойцам специальное оборудование, среди которого есть накидки с теплозащитой от беспилотников, антидроновые ружья, БПЛА, оборудование ночного видения, а еще квадроциклы, машины и вездеходы. Все грузы они доставляют своими силами.
Большую поддержку «Чистая линия» оказывает сейчас Курской области. В честь Дня военных врачей, который отмечают 28 августа, в город отправили очередную партию гуманитарной помощи.
«Мы передали квадроцикл, а также УАЗ «Патриот Пикап», который служит военным медикам в их сложной и ответственной работе, а именно — спасении жизней наших героев, которые защищают там нашу родину», — рассказал вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов.
Он также добавил, что много раз лично бывал не только в зоне СВО, но и в Курске. В последний раз он с командой привез мороженое в пункты временного размещения, где находились люди, покинувшие свои дома. Там также было много детей, для которых угощение стало приятным сюрпризом.
«Мы поддерживали, поддерживаем и будем это делать, потому что мороженое — это продукт, который несет в себе положительные эмоции. Согласно научным исследованиям, он вырабатывает гормон счастья — эндорфин. Он поднимает настроение, и мы, конечно же, будем помогать тем, кому сейчас сложно: и переселенцам, и нашим доблестным воинам! Важно, чтобы все мы — те, кто на передовой, и те, кто в тылу, — объединяли все свои усилия ради одной цели — Победы!» — добавил Бениаминов.
Поддержка фронта распространяется и на родственников солдат, выполняющих задачи в зоне боевых действий, — благодаря сотрудничеству с государственным фондом «Защитники Отечества» для семей участников СВО организуют экскурсии на фабрику в городе Долгопрудном и смотровую площадку в «Москва-Сити» на 89-м этаже башни «Федерация «Восток».
«Все гости могут наслаждаться прекрасными видами Москвы и угощаться нашей продукцией в неограниченных количествах», — рассказал Бениаминов.
Он также добавил, что группа компаний разместила в более чем десяти госпиталях и больницах лари, холодное лакомство в которых никогда не заканчивается.
«Мы периодически наполняем их мороженым, чтобы и медперсонал, и сами раненые военнослужащие, которые выздоравливают, могли угощаться нашей продукцией. Это делается на постоянной основе в течение многих лет», — добавил вице-президент группы компаний.
Кроме того, машины, груженные мороженым «Чистой линии», неоднократно отправлялись в новые регионы. Еще в 2022 году фургон с мороженым приехал в три города: Донецк, Тельманово и Новоазовск. Раздачу лакомства приурочили к Международному дню защиты детей — 1 июня.
Радует военнослужащих с первых дней СВО расписными пряниками ручной работы и московское семейное предприятие «Царский пряник».
«Мы выпускаем очень духоподъемную продукцию, которая помогает людям получать позитивные эмоции. У нас пряники расписные, и мы обычно для солдат посылаем их с надписями либо «спасибо», либо «с любовью», либо «за Победу», для того чтобы по возможности поднять им настроение и поделиться частицей домашнего тепла», — поделилась генеральный директор компании Анна Йосифова.
В первый раз красивые угощения отправились в зону проведения специальной военной операции в 2022 году. С тех пор с доставкой помогают фонды, храмы и неравнодушные люди, которые отвозят гуманитарную помощь на своих автомобилях.
«Срок годности нашей продукции — шесть месяцев, и она без консервантов, поэтому полезна для здоровья. А еще визуально очень красивая — это разные декоративные фигуры, сердечки. Большой ассортимент — 700 наименований. Также есть и военная тематика, и разная российская, московская», — рассказала генеральный директор.
Она также добавила, что вся продукция натуральная и очень питательная. У каждого пряника высокая калорийность и стопроцентно натуральный состав — мёд, пряности, сахар, яйца, сливочное масло.
«Поэтому это еще один плюс: съедаешь небольшой пряничек — получаешь заряд энергии. Я думаю, что для людей там это очень актуально», — заключила Анна.
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