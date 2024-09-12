Москва, 12 сентября, 2024, 12:28 — ИА Регнум. 14 сентября в Государственном Кремлёвском дворце состоится вручение премии «Моя марка». Организаторы премии назвали лауреатов в блоке номинаций «Пространство вдохновения», а также среди культурно-просветительских и развлекательных проектов.

«Моя марка №1» Названы лауреаты премии «Моя марка»

В номинации «Выбор ваших сердец» лауреатом премии стал благотворительный фонд «Измени одну жизнь». Организаторы отметили, что фонд получает премию «за помощь детям найти семью и больше ее не терять». В свою очередь, в номинации «Музыка детства» победил советский и российский композитор, народный артист Российской Федерации Евгений Крылатов за создание эталона детского музыкального жанра.

«Лучшим творческим проектом» стала концертная программа Макса Лидова «Мой остров». Это полуторачасовое шоу для всей семьи в живом эстрадном формате epic pop. На доступном всем музыкальном языке в проекте идет живой интерактивный диалог со зрителем как на социальные темы, так и на темы любви к ближнему и своей Родине, рассказал Макс Лидов. «В программе участвуют музыкальный коллектив LidovBand, арт-балет Isadora, студия современного танца FithnDanza и приглашенные гости», — добавил он.

«За создание целостного художественного образа концертной программы» награду получила группа «Сентябрь» — феномен отечественной эстрады. Музыканты выбрали непростой жанр шансона и сделали своей фирменной чертой элегантное звучание и глубокие смыслы. Широкий репертуарный диапазон проекта позволяет привлекать разные аудитории слушателей, а творчество группы отмечено не только профессионалами, но и народной любовью.

В номинации «За сохранение и популяризацию семейных ценностей в молодежных музыкальных направлениях» победил Димасблог с проектом «Моя семья — моя музыка».

Для гостей на церемонии награждения выступят Николай Басков, Сосо Павлиашвили, Дмитрий Колдун, Анастасия Макеева, детские вокально-танцевальные коллективы и многие другие. Ведущими вечера станут Елена Север и Вячеслав Манучаров.

«Моя марка №1» — событие, которое объединяет всех, кто ценит семейные ценности и традиции. Оно соберёт звёзд эстрады, молодых родителей, талантливых детей. Как отмечают организаторы, семья — одна из главных ценностей человека, благодаря которой закладываются нравственные и моральные качества, приобретаются жизненный опыт и мудрость.