Москва, 11 сентября, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реабилитации Соловьиного пруда на юго-западе Москвы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

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По его словам, данный водоём находится в неудовлетворительном состоянии. На его дне образовались отложения ила, из-за которых в тёплое время года цветёт вода в акватории. Также у береговой полосы есть локальные разрушения.

«В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить до конца этого года», — сказал Бирюков.

Он добавил, что в рамках выполненных работ по реабилитации специалисты удалят 3,5 тыс. куб. м иловых отложений, обустроят зону вокруг водоёма и выполнят ремонтные работы на береговой полосе.

После выполнения основного этапа ремонтных работ берега водоёма укрепят гравием и щебнем. В завершение будет создана зона биоплато общей площадью 370 кв. м, на которой высадят водные растения.

Ранее на юго-западе столицы началась реабилитация Верхнего Салтыковского пруда. Завершение всех работ запланировано на четвёртый квартал этого года.