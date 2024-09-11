Санкт-Петербург, 11 сентября, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Прах двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова захоронили на территории Волковского кладбища в Санкт-Петербурге.

Виктор Шандрин / ТАСС

Урны с прахом спортсменов захоронили в могилу отчима фигуриста поэта Дмитрия Цензора и его матери балерины Агнии Груздевой. На церемонии присутствовали ветераны фигурного катания, а также тренеры, которые работают в Петербурге.

Людмила Белоусова умерла в Швейцарии в сентябре 2017 года в возрасте 81 года, Протопопов — в октябре 2023 года, на тот момент ему был 91 год. Оба чемпиона после смерти были кремированы. Фигурист завещал, чтобы прах его и супруги захоронили на Волковском кладбище.

Супруги Белоусова и Протопопов стали первыми обладателями золотой олимпийской медали в парном катании среди советских фигуристов. В 1979 году олимпийские чемпионы, находясь на гастролях в Швейцарии, попросили политического убежища и отказались возвращаться в СССР.

В Россию они приехали лишь в 2003 году по приглашению выдающегося советского и российского хоккеиста Вячеслава Фетисова. В следующий раз супруги посетили Россию в 2005 году, они приезжали в Санкт-Петербург, затем на Олимпиаду в Сочи в 2014 году.