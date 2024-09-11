Москва, 11 сентября, 2024, 14:28 — ИА Регнум. В России приступили к работе над проектом по созданию базы геномных данных живых организмов российской Арктики. Эта информация необходима для долгосрочного планирования устойчивого развития региона и сохранения его хрупких экосистем.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В России создадут базу геномных данных Арктики

Проект реализуют компания «Роснефть», негосударственный институт развития «Иннопрактика» и Центр полногеномного секвенирования. На первом этапе специалисты по различным таксономическим группам проанализируют биологическое разнообразие Арктики и выберут наиболее ценные для изучения виды.

Среди первоочередных работ — сборка полного генома белого медведя, которую проведут сотрудники Центра полногеномного секвенирования. Для этого они будут использовать высокопроизводительный вычислительный кластер. Он входит в двадцатку суперкомпьютеров России и позволяет быстро и качественно обрабатывать огромные массивы информации, чтобы получать наиболее точные данные для их последующей интерпретации.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В России создадут базу геномных данных Арктики

Для формирования дорожной карты проекта и определения приоритетных направлений исследований к проекту привлекли специалистов МГУ имени М. В. Ломоносова и других ведущих научно-исследовательских институтов страны. С помощью новейших генетических технологий ученые изучат механизмы видообразования и способности арктических животных адаптироваться к суровым природным условиям, уточнят таксономический статус отдельных видов, а также разработают рекомендации по мониторингу состояния арктических экосистем.

Новая экологическая инициатива — часть комплексной программы «Роснефти» в российской Арктике. Арктический научный центр компании реализует самую масштабную с советских времен программу изучения региона: за десять лет проведено уже более 50 комплексных экспедиций, организованы беспрецедентные по географическому охвату гидрометеорологические, геологические, биологические исследования.