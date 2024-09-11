Нефтеюганск, Югра, 11 сентября, 2024, 14:10 — ИА Регнум. В городе Нефтеюганске в четвертый раз состоялся экологический фестиваль «Чистые берега». В нем приняли участие более 500 человек. Организатором фестиваля выступил «РН-Юганскнефтегаз» — крупнейший добывающий актив «Роснефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Нефтеюганске прошел экологический фестиваль «Чистые берега»

Гости фестиваля приняли участие в субботнике и в мероприятиях, направленных на повышение экологической культуры. Для них организовали тематические станции — игры для детей и мини-ГТО, викторину и мастер-классы. А у памятной стелы развернулась выставка специализированной техники.

Фестиваль прошел на территории мемориального комплекса «Скважина Р-63» и набережной Юганской Оби. Волонтеры собрали на набережной бытовой мусор и старые шины, подлежащие утилизации.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Нефтеюганске прошел экологический фестиваль «Чистые берега»

В этот же день в честь 60-летия отправки первой Усть-Балыкской нефти на нефтеперерабатывающий завод в Нефтеюганске высадили 60 деревьев черемухи. В мероприятии приняли участие представители администрации Нефтеюганска, молодые специалисты предприятия, активисты «Движения первых», учащиеся «Роснефть-классов», жители и гости города.