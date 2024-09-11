Краснодар, 11 сентября, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Единый стратегический градостроительный документ должен отвечать интересам жителей Краснодара. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании, где обсуждалась концепция формирования документа.

(сс) Maska999 Краснодар

«Жизнь в Краснодаре должна стать еще комфортнее, и нам предстоит ее такой сделать. Мы активно строим школы и детсады, озеленяем территории, но город растет высокими темпами, — заявил губернатор. — Нельзя повторять ошибки прошлого, когда развитие социальной инфраструктуры не успевало за ростом численности населения».

По словам Кондратьева, необходимо скорректировать документ, учитывая перспективы развития краевого центра. «У Краснодара есть хороший опыт, — напомнил он, — к обсуждению генплана привлекали общественников, представителей инициативных групп. Их аргументированная позиция помогла сделать документ лучше». Вениамин Кондратьев призвал использовать эту возможность. «Единый стратегический градостроительный документ должен быть понятным, отвечать интересам жителей», — подчеркнул Кондратьев. Онподчеркнул, что принять документ и начать его реализацию нужно уже в этом году.

Как отметил мэр Краснодара Евгений Наумов, общественные обсуждения планируют провести в октябре. «Новый документ сократит сроки разработки материалов территориального планирования и градостроительного зонирования в два раза», — пообещал он.

«Важно сделать столицу Кубани по-настоящему зеленым городом. Необходимо разработать краевую программу по озеленению территорий, в первую очередь Краснодара», — поручил Вениамин Кондратьев руководителю департамента по архитектуре и градостроительству Илье Позднякову.

Как напоминает пресс-служба администрации Краснодарского края, новый генплан краевого центра приняли в 2020 году, в 2021-м — обновленные правила землепользования и застройки. Согласно им, в городе ограничили плотность застройки и сократили высотность зданий.