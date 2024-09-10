Москва, 10 сентября, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия «Роснефти» в I полугодии 2024 года получили экономический эффект в 5,7 млрд рублей благодаря внедрению инноваций.

Поесс-служба ПАО «НК «Роснефть» Экономический эффект от инноваций в «Роснефти» достиг 5,7 млрд рублей

Инновации на заводах компании внедряются по системе повышения операционной эффективности. Она подразумевает снижение эксплуатационных затрат за счёт внедрения современных технологий и рациональных производственных решений. Ее начали внедрять на предприятиях с 2014 года, и за десять лет экономический эффект от программы превысил 170 млрд руб.

Кроме того, в блоке нефтепереработки и нефтехимии разработана и внедрена корпоративная система бенчмаркинга для определения потенциала повышения операционной эффективности. Эта разработка обеспечивает технологический суверенитет и исключает зависимость от использования зарубежных методологий. Система бенчмаркинга дает возможность оценить потенциал улучшений НПЗ и сформировать дорожные карты для работы на среднесрочную перспективу. Методика расчета потенциала оптимизации энергозатрат на базе системы бенчмаркинга позволяет определить технологические установки и НПЗ-«лидеры», которые имеют наименьшее потребление энергоресурсов.

Также в «Роснефти» проводится экспресс-диагностика по повышению эффективности с выездом специалистов компании на предприятия переработки. Эта практика помогает провести углубленную проработку и оценить применимость различных методов их решения «на месте».

Совокупный потенциал повышения энергетической эффективности на пяти крупных НПЗ компании (без учета плановых мероприятий) оценивается в более 500 тыс. тонн условного топлива. По итогам обследования для НПЗ сформированы дополнительные мероприятия по повышению энергетической эффективности. Еще шесть НПЗ планируется обследовать в 2024–2025 годах.