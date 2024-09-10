Харьков, Украина, 10 сентября, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Практически все теплоэлектроцентрали, которые снабжали Харьков энергией, уничтожены, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Россияне практически уничтожили нам все ТЭЦ, которые были вокруг Харькова, которые содержали Харьков», — сказал Шмыгаль во время брифинга с журналистами.

Как передавало ИА Регнум, утром 10 октября 2022 года был нанесён массированный удар высокоточным оружием по объектам инфраструктуры на находящейся под контролем киевского нацистского режима территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который, по оценке российских властей, был организован украинскими спецслужбами.

Российские подразделения наносят удары по объектам оборонной промышленности, энергетики и управления. В связи с этим на территории украинских регионов ежедневно объявляется воздушная тревога.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что в ходе проведения спецоперации удары Вооружёнными силами РФ наносятся по объектам военной инфраструктуры и связанным с ними объектам. Песков неоднократно отмечал, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.