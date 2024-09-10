Якутск, 10 сентября, 2024, 11:17 — ИА Регнум. В Якутии в ДТП с участием пассажирского автобуса погибли трое человек, 29 получили телесные повреждения разной степени тяжести, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия).

МВД по Республике Саха (Якутия)

В МВД уточнили, что пассажирский автобус съехал с трассы «Лена» в районе 541 км. В салоне находились 32 человека, включая водителя. Среди пассажиров несовершеннолетних не было.

«В результате происшествия трое погибли, 29 пассажиров получили различные телесные повреждения», — говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, добавили в ведомстве.

Ранее ИА Регнум передавало, что в Якутии в ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали около 20 человек. В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили о госпитализации 10 человек.

Шесть человек пострадали в результате ДТП на Ростовском шоссе в Краснодарском крае. По факту инцидента проводится проверка. В тот же день водитель легкового автомобиля «Джили» потеряла управление и врезалась в дорожное ограждение на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области. В результате этого водитель погибла на месте, ещё трое пассажиров пострадали.