Варшава, 9 сентября, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Польские десантники вместо пустыни приземлились на село, в результате чего получили различные травмы, их парашюты повисли на линии электропередач (ЛЭП), передаёт радиостанция RMF FM.

Кадр из видео

«Двенадцать бойцов второго разведывательного полка из Хрубешова вместо Блендовской пустыни высадились на населённый пункт Хехло», — говорится в сообщении.

По информации журналистов, инцидент произошёл из-за погодных условий. После того, как десантники десантировались с борта самолёта на парашютах, поднялся сильный ветер. В результате солдат снесло порывами на северо-запад на село Хехло.

Десантники падали на придомовые участки, один из них повредил крышу дома, другой повис на линии ЛЭП. Первую помощь солдатам оказали местные жители, один из десантников был госпитализирован с травмой ноги.

Ранее ИА Регнум сообщало, что двое солдат из Польши получили ранения при передаче оружия во время смены поста на границе с Белоруссией. Во время передачи оружия произошли неконтролируемые выстрелы.

В связи с произошедшим пострадал солдат 1-го танкового батальона 18-й механизированной дивизии. Военному оказали необходимую помощь и госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает. Помимо этого в ходе инцидента пострадал ещё один военнослужащий. Он получил ранение в палец, из-за чего военного отправили в больницу.