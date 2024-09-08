Москва, 8 сентября, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Власти Москвы с начала года предоставили разрешения на возведение 599 некапитальных объектов на арендованных у города земельных участках, заявил 8 сентября заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Чаще всего арендаторы обращаются за разрешением на установку шлагбаумов, ограждающих конструкций и дополнительных сооружений на производственных территориях», — процитировала его пресс-служба мэрии мегаполиса.

В том числе арендаторы возведут на полученных землях 10 некапитальных спортивных сооружений: крытые теннисные корты и скалодром. 243 заявки подали для обеспечения производственной деятельности, чтобы возвести склады, ангары и навесы. Также власти города дали разрешения на установку 118 шлагбаумов и 71 контрольно-пропускного пункта.

Заявки на строительство некапитальных конструкций рассматривают на заседаниях специализированной межведомственной комиссии. Когда установку сооружения согласовывают, с арендаторами подписывают соответствующее дополнительное соглашение к договору.