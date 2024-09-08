Москва, 8 сентября, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Определился победитель чемпионата по игре «Камень, ножницы, бумага», прошедшего в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Главный приз в 1 млн рублей получил 25-летний Дмитрий Дадиан, который ранее победил на соревнованиях в ЮАО.

О. Сосницкий. Mos.ru

Второе место досталось 14-летней Александре. Третье место занял 38-летний Павел Рябов. Чемпионат начался 1 июня, суперфинал проходил с 5 по 7 сентября на Чистопрудном бульваре.

«Участники чемпионата могли сыграть по три партии в день, получая за каждую победу по одному баллу», — сообщили в пресс-службе мэрии Москвы.

Отмечается, что чемпионат охватил более 105 тыс. человек в возрасте от шести до 80 лет. В суперфинал прошли 48 игроков. Самому младшему из них восемь лет, самому старшему — 50.