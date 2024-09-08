Хабаровск, 8 сентября, 2024, 05:56 — ИА Регнум. В Хабаровском крае задержаны два подростка, которые разбили окна в помещении для голосования. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Хабаровского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Разбитое окно

«На одном из участков произошёл инцидент. Два подростка из хулиганских побуждений около полуночи камнями разбили окна в помещении для голосования», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале краевого избиркома.

Личности подростков установлены. Их задержали.

В результате инцидента ящики для голосования и избирательная документация не пострадали, тайна голосования не нарушалась. Разбитые окна оперативно заменили.

Отмечается, что избирательный участок своевременно возобновил работу в штатном режиме.

Как передавало ИА Регнум, 7 сентября Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с отравлениями граждан готовыми обедами на избирательных участках в Санкт-Петербурге. Дело возбудили по статье 238 Уголовного кодекса РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Личности причастных к преступлению устанавливаются.