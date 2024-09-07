Ханты-Мансийск, 7 сентября, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Человек погиб в результате столкновения двух легковых автомобилей и двух автобусов в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

УМВД России по ХМАО — Югре

Авария произошла вечером 7 сентября на загородной автотрассе Сургут — Лянтор. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW 2000 года рождения, следуя в сторону Лянтора, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автобусом Higer, после чего врезался в попутный автомобиль Кia и в микроавтобус Ivесо.

В результате ДТП водитель BMW погиб на месте, ещё пять человек получили травмы различной степени тяжести. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 7 сентября шесть человек пострадали в результате ДТП на Ростовском шоссе в Краснодарском крае. По факту инцидента проводится проверка.

В тот же день водитель легкового автомобиля «Джили» потеряла управление и врезалась в дорожное ограждение на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области. В результате этого водитель погибла на месте, ещё трое пассажиров пострадали.