Махачкала, 7 сентября, 2024, 04:07 — ИА Регнум. Неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия возле компьютерного клуба в центре Махачкалы. Об этом в ночь на 7 сентября сообщил телеканал РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

По информации источника, в результате произошедшего повреждено остекление здания компьютерного клуба. Неизвестный открыл стрельбу на пересечении улиц Толстого и Танкаева.

Как сообщили в правоохранительных органах, прозвучало несколько выстрелов. Пострадал по меньшей мере один человек. Подробности произошедшего уточняются.

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября в пресс-службе Главного управления МВД России по Красноярскому краю сообщили, что правоохранители задержали мужчину, открывшего стрельбу по машинам из окна дома в Красноярске. Оружие, из которого он стрелял, изъяли. В результате инцидента никто не пострадал.