Москва, 6 сентября, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Московская система электронного голосования успешно отразила все DDOS-атаки. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв.

mos.ru/О. Сосницкий

«На московскую систему электронного голосования сегодня совершено 39 DDOS-атак, все они успешно отражены и не оказали влияния на ход голосования», — сказал он в ходе брифинга.

К настоящему моменту на выборах проголосовали уже порядка 1,4 млн человек, сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. По её словам, большая часть из них предпочли голосовать онлайн или на участках при помощи терминалов электронного голосования (ТЭГ).

Спикеры напомнили, что москвичам доступны все способы голосования: помимо онлайн-голосования и голосования с помощью ТЭГ, горожане могут проголосовать бумажным бюллетенем — для этого необходимо было предварительно подать заявку. Однако в случае её отсутствия по уважительной причине бумажный бюллетень может быть выдан избирателю — решение об этом должен принять председатель территориальной избирательной комиссии.

Как сообщало ранее ИА Регнум, в Москве 6–8 сентября проходят выборы депутатов Московской городской думы (МГД) восьмого созыва. Также горожане выбирают муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО и в муниципальном округе Куркино.