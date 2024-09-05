Тверь, 5 сентября, 2024, 11:47 — ИА Регнум. В Твери состоялось торжественное открытие центра гребных видов спорта на реке Волге. Участниками события стали губернатор Тверской области Игорь Руденя, знаменитые спортсмены, директор спортшколы олимпийского резерва по видам гребли и парусному спорту имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой Андрей Лоенко, а также воспитанники и тренеры.

Пресс-служба правительства Тверской области В Твери открыли центр гребных видов спорта

Глава региона напомнил о тверичанке Антонине Серединой, которая в 1960 году стала единственной в истории гребного спорта, кто завоевал в один день два олимпийских золота. «Антонина Середина считала, что у детей должна быть возможность как можно раньше начать заниматься любимым видом спорта. Мы гордимся достижениями наших спортсменов, которые подтверждают, что тверская школа гребли является одной из сильнейших в России», — сказал Игорь Руденя.

Губернатор поздравил каноиста Ивана Дмитриева с победой на Чемпионате мира в Самарканде в августе, а также тверских спортсменов, завоевавших 18 медалей на Чемпионате России и Всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ в Краснодаре.

«Хочу пожелать, чтобы теперь, когда у нас есть две современные гребные базы, ещё больше мальчишек и девчонок тренировались здесь. И продолжали победные традиции тверской школы гребли, укрепляя спортивную славу Верхневолжья и всей России», — обратился к юным спортсменам Игорь Руденя. В честь открытия центра состоялся праздничный заезд воспитанников СШОР.

Губернатор осмотрел мощности гребного центра, где уже идут тренировки. В здании общей площадью 1,7 тыс. квадратных метров расположены тренажерные залы для академической гребли и гребли на байдарках и каноэ, зал с бассейном, где можно отрабатывать практические навыки академической гребли, и другие необходимые для спортсменов и тренеров помещения. Пропускная способность центра составляет 81 человек в смену. Также проведено благоустройство прилегающей к центру территории, обустроены проезды к учреждению и тротуары.

«Уникальный бассейн для водной подготовки, который сделан в этом комплексе, полностью имитирует ход лодки. Таких центров в нашей стране единицы», — рассказал директор спортшколы Андрей Лоенко.