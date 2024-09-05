Владивосток, 5 сентября, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Многие страны приняли участие в обмене заключёнными с США, заявил президент России Владимир Путин на сессии Всероссийского экономического форума (ВЭФ).

Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС

Отдельно президент упомянул роль Саудовской Аравии и наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

«Активное участие в этом принял наследный принц Саудовской Аравии, за что мы ему тоже благодарны», — сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, Россия и страны Запада 2 августа провели самый масштабный за последние годы обмен заключёнными. На Родину вернулись восемь россиян, в аэропорту Внуково их встречал Владимир Путин. Он поздравил всех с возвращением.