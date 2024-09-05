Владивосток, 5 сентября, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Роль криптовалюты в современном мире обсудили участники XI Восточного экономического форума во Владивостоке. Одной из дискуссионных панелей, привлёкших широкое внимание, стала сессия «Промышленный майнинг: новый драйвер цифровой экономики и международного сотрудничества».

Иван Шилов ИА Регнум

По словам владельца и генерального директора крупнейшего в России оператора дата-центров BitRiver Игоря Рунца, Россия занимает второе место в мире по объему майнинга, уступая лишь США, и планирует в ближайшие годы обогнать американских коллег. «Мы вышли на второе место за счет интереса инвесторов из стран Азии и Ближнего Востока», — отметил он.

По мнению Рунца, интерес зарубежных партнеров к инвестициям в российскую криптоиндустрию только усилился. Эксперт прогнозирует, что в ближайшие годы он будет ещё больше расти. Колоссальную роль в развитии отрасли сыграло принятие закона о промышленном майнинге. «Они заинтересованы, сотрудничают с нами, с нашей страной, заинтересованы в финансовой системе, которая создаётся [экспериментально-правовой режим для международных расчетов в криптовалюте, — прим. ред.]. Сейчас регулирование мы приняли. Это открывает двери для новых институциональных инвесторов из стран Ближнего Востока и Азии. Первое, что мы сделаем, — это новая финансовая система для взаиморасчетов. И будет развиваться эта отрасль на фундаментальном интересе наших разнообразных партнёров», — сказал Игорь Рунец.

Эксперт считает, что такая ситуация позволит российскому промышленному майнингу кратно нарастить объемы мощностей. Это даст возможность развития отрасли на базе высокотехнологичных дата-центров смежных IT-направлений, к примеру, искусственного интеллекта.

Как рассказал на сессии директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов, эта инновационная отрасль может ежегодно приносить в российскую казну около 50 млрд рублей в виде налогов. При этом сумма налоговых поступлений будет увеличиваться, в том числе и из-за притока новых структурных инвесторов.