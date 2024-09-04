Нальчик, 4 сентября, 2024, 23:25 — ИА Регнум. Отключения электроэнергии и подтопления произошли после сильных ливней с градом и шквалистым ветром в Кабардино-Балкарии. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Кадр из видео

«В результате порывов ветра имеются локальные отключения света. Местами были подтоплены низменные участки местности. Организовано взаимодействие с муниципалитетами и службами жизнеобеспечения», — уточняется в сообщении регионального ведомства.

Кроме того, уточняется, что социально-значимые объекты функционируют в штатном режиме. В регионе пожарно-спасательными подразделениями МЧС проводится адресная работа по ликвидации последствий удара стихии. Погибших и пострадавших в результате прохождения циклона нет.

В Нальчике работники коммунальных служб занимаются устранением последствий непогоды. Идёт уборка и распил поваленных деревьев, проверяются канализационные люки. Разрушений инфраструктуры нет, уровень воды в реке Нальчик остался в пределах нормы.

Неблагоприятный метеопрогноз действует на территории КБР, по данным Гидрометцентра, в течении суток 5 и 6 сентября. Ожидаются сильные дожди с градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 25 м/с. На реках прогнозируют подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах возможен сход селей малого объема.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Сочи затопило больницу в результате залповых ливней. В ночь на 27 августа вышла из берегов река Хоста, вода затопила цокольный этаж горбольницы. Жители сообщали о подтоплениях территорий на нескольких улицах и упавших деревьях.